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Строителей «Обхода Хабаровска» могут освободить от уплаты НДС

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Власти Хабаровского края просят освободить от уплаты НДС подрядную организацию, занимающуюся строительством обходной дороги. С соответствующим обращением в адрес Минвостокразвития РФ выступил губернатор Вячеслав Шпорт.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, связанный с реализацией проекта, глава региона просит ведомство поддержать разработку законопроекта, который позволит включать затраты концессионера на уплату этого налога в капитальный грант в форме бюджетных инвестиций.

ИА AmurMedia уточняет, что общая стоимость проекта составляет около 37,5 млрд рублей. Из них 18,7 млрд выделяется из федерального бюджета, 11,2 — из регионального, а остальная сумма — это средства инвестора.

«Обход Хабаровска» будет платной автодорогой, которая свяжет сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». Таким образом, транспортная сеть Хабаровска будет освобождена от транзитного трафика. Трасса должна быть построена в течение трех лет. Это будет первая в регионе дорога, по которой разрешат движение с максимальной скоростью до 120 км/ч. 

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