Совместный проект «Сибура» и Saudi Aramco оценивается в $1 млрд

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что совместный проект «Сибура» и государственной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии оценивается в $1 млрд.

По его словам, проект предполагает инвестиции в нефтехимический сектор. Ранее сообщалось, что РФПИ ведет переговоры об инвестициях в строительство завода по производству каучука в Саудовской Аравии, который планирует построить «Сибур».

В октябре 2017 года по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом было подписано 14 соглашений на общую сумму в несколько миллиардов долларов.