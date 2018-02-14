Коэн возглавил Независимую организацию антидопингового тестирования

Должность исполнительного директора Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) займет швейцарец Бенджамин Коэн.

Он был единогласно выбран главой ITA на заседании, которое прошло 18 января в Лозанне, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В правление ITA входят экс-министр спорта Франции Валери Фурнейрон, представитель МОКа турок Угур Ерденер, глава комиссии атлетов МОКа имбабвийка Кирсти Ковентри, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта итальянец Франческо Риччи-Битти и независимый член — китаец Чэнь Пэйцзэ.

Стоит отметить, что Бенжамин Коэн также является главой европейского отделения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В задачи ITA, о создании которой было объявлено 16 марта 2017 года, входит разработка индивидуальных планов тестирования для спортсменов, желающих принять участие в международных соревнованиях.