«МиГ» предостерег Украину от модернизации истребителей в штурмовики

Российская самолетостроительная компания «МиГ» прокомментировала намерение украинских властей модернизировать МиГ-29, превратив его из истребителя в штурмовик.

Ранее о планах Киева сообщил еженедельник «Деловая столица». Издание отмечало, что советские МиГ-29 будут модернизированы для выполнения штурмовых задач. В частности, истребитель сможет использовать управляемые ракеты «воздух-поверхность» и управляемые бомбы.

«Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — отметили в РСК «МиГ».

В корпорации подчеркивают, что документация истребителей не учитывает срок их эксплуатации, поэтому продление ресурса самолетов может быть небезопасным, передает РИА «Новости».

Кроме того, в «МиГ» также указали на последствия модернизации авиатехники на украинских предприятиях, после которой страны вынуждены обращаться к компании-разработчику за помощью.

Как писал портал iz.ru, ранее недовольство модернизацией самолетов МиГ-21, выполненной предприятием «Укрспецэкспорт», выразила Хорватия. Загреб указал, что «модернизированные» МиГ-21 непригодны к полетам, и потребовал замены самолетов на новые.