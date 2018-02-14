Крупнейший нефтедобытчик мира договорился с РФ о вложении денег

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco готовит ряд инвестиционных соглашений с РФ.

«Совместный фонд РФПИ и PIF и компания Saudi Aramco планируют инвестиции в Eurasia, «Новомет» и проект «Сибура» здесь. Ожидаем закрытия в ближайшие три месяца», — сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, общий объем вложений в проекты превысит $1 млрд.

Уже 14 февраля ожидается подписание соглашения о партнерстве Saudi Aramco с российским СПГ-проектом, в ближайшее время — об инвестициях в буровую компанию Eurasia Drilling.

Дмитриев признал, что российские инвестбанки хотели бы участвовать в организации IPO Saudi Aramco, сообщило «РИА Новости».

Saudi Aramco контролирует практически все месторождения нефти в Саудовской Аравии, что составляет около четверти разведанных мировых запасов черного золота. Компания также занимается добычей природного газа, владеет нефте- и газоперерабатывающими заводами, собственным танкерным флотом.

О планах частичной приватизации через механизм IPO саудовская компания сообщила в начале 2016 года. По разным оценкам, общая стоимость Saudi Aramco достигает $10 трлн.

Как писал iz.ru, ранее в кулуарах форума в Давосе глава РФПИ рассказал о приоритетных инвестпроектах этого года.

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