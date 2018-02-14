Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Хабаровск–Находка

Крупное ДТП произошло на 28-м км трассы Хабаровск–Находка. Там столкнулись Toyota Carina и Toyota Probox. В результате пострадали шесть человек. Все они госпитализированы.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое УГИБДД, авария произошла накануне, в 18:45 по местному времени. Водитель Toyota Carina пересек двойную сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Probox.

Агентство уточняет, что сильнее всего в этом ДТП пострадали водители транспортных средств. У одного травма головы и многочисленные переломы, у второго тоже травмирована голова и перелом позвоночника.

Портал iz.ru накануне сообщил о ДТП с участием школьного автобуса в Нигерии. Авария унесла жизни 22 детей.