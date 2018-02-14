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Названа стоимость самой дорогой вторичной квартиры в Москве

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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Самой дорогой квартирой на вторичном рынке жилья в Москве является двухуровневый пентхаус в гостинице «Москва». Он оценивается в 3,6 млрд рублей.

Площадь пентхауса с собственными лифтами и вертолетной площадкой составляет 1256 кв. м, рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-сервиса продажи недвижимости ЦИАН.

«Это единственный из выставленных на продажу объектов, преодолевший отметку в 3 млрд рублей», — отметили в ЦИАН.

На втором месте располагается пятиэтажный пентхаус в жилом комплексе «Венский дом». Квартира площадью 1846 кв. м обойдется в 2,28 млрд рублей.

Третье место досталось апартаментам в гостинице «Москва» площадью 728 кв. м. Его стоимость составляет 2,07 млрд рублей.

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