В ходе национального карнавала в Боливии погибли 40 человек

За время проведения боливийского национального карнавала в Оруро погибли 40 человек. Еще 124 получили различные травмы. Недельные празднования начались 10 февраля.

«У нас 40 погибших. К сожалению, несмотря на контроль, число смертей и травм во время карнавала большое», — сообщил министр внутренних дел страны Карлос Ромеро.

Он уточнил, что среди погибших 16 — жертвы различных ДТП, еще восемь скончались при взрыве газового баллона в первый день карнавала. При этом происшествии пострадал еще 51 человек.

Карнавал в Оруро включен ЮНЕСКО в Список нематериального наследия в 2001 году. В прошлом году его посетили 412 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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