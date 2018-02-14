СМИ рассказали о содержимом присланного Обаме конверта

Присланный экс-президенту США Бараку Обаме конверт с белым веществом содержал детскую присыпку.

Как заявил телеканалу FOX5 глава прибывшей на место пожарной службы, на конверте стоял адрес Всемирного фонда дикой природы, который владеет зданием в Вашингтоне, где находится офис бывшего главы государства.

На место немедленно выехали правоохранители и экстренные службы. Инцидент не оставили без внимания в Федеральном бюро расследований (ФБР) и Секретной службе США.



