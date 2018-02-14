Два человека погибли при взрыве в Боливии

Второй взрыв прогремел в боливийском городе Оруро, в результате происшествия погибли как минимум два человека, еще 10 ранены. Об этом в среду заявил глава МВД республики Карлос Ромеро.

Он уточнил, что по подозрению в причастности к произошедшему задержаны три человека. Среди жертв взрыва — один несовершеннолетний.

Как ранее писал портал iz.ru, по меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали при взрыве газового баллона на карнавале в городе Оруро в Боливии 10 февраля.