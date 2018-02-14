Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России

Эксперты в рамках шестого по счету исследования назвали самые лучшие по итогам 2017 года регионы России для жизни.

Как и ожидалось, рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замкнули рейтинг Ингушетия и Тыва. Эксперты медиагруппы МИА «Россия сегодня» отметили, что в большинстве регионов, включая и Крым, качество жизни улучшилось, сообщает «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп. В частности, рассматривались основные аспекты качества жизни: доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демография, обеспеченность социальной инфраструктурой, развитие экономики, развитие малого бизнеса, освоенность территории региона и состояние транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее самыми экологически чистыми регионами России были названы Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.