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Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»

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Фото: REUTERS/Don Wright
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«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал уверенную победу над «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась со счетом 6:3.

Российский хоккеист Евгений Малкин отметился в матче заброшенной шайбой и результативной передачей. В этом сезоне россиянин набрал 65 очков по системе «гол+пас» (31 шайба, 34 передачи).

Помимо Малкина, в составе «Питтсбурга» шайбы забрасывали дважды Джейк Гюнцель и Зак Астон-Риз, а также Крис Летанг. У «Оттавы» точными бросками отметились Дерек Брассар, Колин Уайт и Мэтт Дюшейн, передает газета «Спорт-Экспресс».

После 58 матчей в активе «Пингвинов» 68 очков,команда занимает пятое место в Западной конференции НХЛ.

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