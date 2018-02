Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал уверенную победу над «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась со счетом 6:3.

Российский хоккеист Евгений Малкин отметился в матче заброшенной шайбой и результативной передачей. В этом сезоне россиянин набрал 65 очков по системе «гол+пас» (31 шайба, 34 передачи).

It's just a mental connection between @CarlHagelin and @emalkin71geno. Unreal. #OTTvsPIT pic.twitter.com/Np0h5KbgIl