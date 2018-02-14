Член норвежской делегации исключен из заявки на Игры за хулиганство

Неизвестный член делегации Норвегии на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане был исключен из заявки за хулиганство, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

Сообщается, что в команде у неизвестного была функция ассистента. Во вторник, 13 февраля, он был арестован за то, что в состоянии алкогольного опьянения причинил вред имуществу. Ущерб он позднее согласился возместить.

Глава тренерской организации Olympiatoppen, которая занимается подготовкой ведущих норвежских спортсменов, Торе Эвребо, пояснил, что данное дисциплинарное нарушение несовместимо с нахождением в норвежской олимпийской делегации.

Нарушитель уже выведен из состава команды и, после того как инцидент будет улажен с южнокорейской полицией, будет отправлен домой, сообщает «Спорт-экспресс».