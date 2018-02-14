Самолет из США успешно приземлился на Гавайях без кожуха двигателя

Успешную посадку в аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) совершил самолет американской авиакомпании United Airlines после того, как в полете у него сорвало кожух одного из двигателей. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

Лайнер Boeing 777 компании United Airlines выполнял рейс из Сан-Франциско в Гонолулу. На его борту находилось более 370 человек. Во время полета неожиданно у него сломался и отлетел кожух правого двигателя, сообщает «Интерфакс».

О сложившейся ситуации и сильной вибрации аварийного двигателя командир воздушного судна сообщил в аэропорт прилета. На данный момент неизвестно, был ли отключен двигатель после инцидента. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж (Лос-Анджелес) около 140 человек были вынуждены покинуть самолет авиакомпании Southwest Airlines после сообщения о «возможном пожаре возле задней части воздушного судна».