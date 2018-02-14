Мощный тропический циклон «Гита» прошел над Фиджи
Над группой южных островов тихоокеанского государства Фиджи прошел мощный тропический циклон «Гита», вызвавший разрушения ряда зданий. Проводится оценка ущерба, сообщило фиджийское управление по чрезвычайным ситуациям.
«Нам удалось установить связь с этими островами. Согласно поступающей информации, жертв нет, разрушено по меньшей мере три дома, оценка ущерба продолжается», — приводит новозеландское радио слова главы ведомства Анаре Левеникила, передает ТАСС.
Сообщается, что оказались разрушены несколько домов в деревнях на островах Лау. Шторму «Гита» была присвоена пятая — наивысшая — категория сложности, скорость ветра в эпицентре достигала 56 м/с, при порывах — 79 м/с. Власти отметили, что Фиджи повезло, так как основной удар циклона пришелся на районы южнее.