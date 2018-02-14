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Мощный тропический циклон «Гита» прошел над Фиджи

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Фото: Global Look Press
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Над группой южных островов тихоокеанского государства Фиджи прошел мощный тропический циклон «Гита», вызвавший разрушения ряда зданий. Проводится оценка ущерба, сообщило фиджийское управление по чрезвычайным ситуациям.

«Нам удалось установить связь с этими островами. Согласно поступающей информации, жертв нет, разрушено по меньшей мере три дома, оценка ущерба продолжается», — приводит новозеландское радио слова главы ведомства Анаре Левеникила, передает ТАСС.

Сообщается, что оказались разрушены несколько домов в деревнях на островах Лау. Шторму «Гита» была присвоена пятая — наивысшая — категория сложности, скорость ветра в эпицентре достигала 56 м/с, при порывах — 79 м/с. Власти отметили, что Фиджи повезло, так как основной удар циклона пришелся на районы южнее.

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