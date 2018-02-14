Главы МИД России и Бельгии обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Вице-премьер и глава бельгийского внешнеполитического ведомства Дидье Рейндерс в ходе визита в Москву провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече главы МИД России и Бельгии подняли тему урегулирования в Сирии.

Российский министр подчеркнул, что действия США направлены на подрыв территориальной целостности Сирии и американские войска не собираются уходить из региона. По словам Лаврова, Москва надеется на то, что ООН будет пресекать шаги игроков, ведущие к подрыву резолюции.