Занятия в школах Якутска возобновляются 

С 14 февраля в Якутске полностью возобновляется учебный процесс, приостановленный с 3 по 13 февраля в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

По информации санитарно-противоэпидемической комиссии города, ограничительные мероприятия принесли положительный эффект. Для предупреждения распространения острых респираторных вирусных инфекций необходимо обеспечить утренний фильтр, не допускать детей и сотрудников с признаками ОРВИ в учреждения до полного выздоровления, ввести масочный режим и регулярную дезинфекцию помещений.

Напомним, Роспотребнадзор предупреждает россиян о росте заболеваемости гриппом в европейских странах. На наличие вирусов в Европейском регионе было обследовано более 3,9 тыс. проб, из которых более 50% оказались положительными. Максимальное распространение вирусов гриппа было зафиксировано на территории Болгарии, Ирландии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Люксембурга и Косово.

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