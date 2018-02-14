Дальнобойщики в Амурской области спасли косулю от хищников

В Магдагачинском районе Амурской области водители-дальнобойщики отбили косулю у хищников. Как сообщает региональное охотуправление в своем Instagram-аккаунте, перепуганный самец выскочил на федеральную трассу.

Судя по опубликованным фотографиям, животному всё же немного досталось от нападавших зверей. Косулю передали егерю управления по охране животного мира. Об этом сообщает asn24.ru.

Как писал портал iz.ru, в Омске сотрудники МЧС вытащили из вентиляционной шахты енота по кличке Элли, сбежавшего от хозяев. Операция длилась два часа. С помощью перфоратора и лома они сделали в полу небольшое отверстие. Однако зверек, не желая вылезать, взобрался по шахте вверх. Пожарные вынуждены были сверху затыкать тряпкой вентиляционное отверстие, чтобы Элли не сбежала на этаж выше.