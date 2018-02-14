Человек госпитализирован в Москве после падения с высоты на Lexus

Человек попал в больницу в Москве после падения с высоты на крышу автомобиля Lexus, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пострадавший в результате падения с высоты по адресу: ул. Куусинена, д. 11, корп. 2, госпитализирован», — сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что человек проломил крышу автомобиля Lexus, инцидент подтвердили в ГУ МВД по Москве. В то же время источник не уточнил пол пострадавшего человека.

Напомним, ранее 13 февраля на крыше одного из домов в Москве было найдено несобранное взрывное устройство 90-х годов прошлого века.