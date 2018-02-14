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Подкормка животных началась в приморском нацпарке «Земля леопарда»

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Подкормка диких копытных началась в северном районе нацпарка «Земля леопарда». На самом заснеженном участке появились площадки с кукурузой и соломой для оленей, косуль и кабанов. Популяция этих видов определяет благополучие краснокнижных хищников Приморского края.

Ранее из-за обильных снегопадов и возникновения наста здесь наблюдались случаи гибели копытных, которые не могли добыть себе пищу. Благодаря биотехническим мероприятиям ученым удается поддерживать стабильную численность косуль, кабанов и оленей. Это особенно актуально с учетом роста популяций редких кошек. Об этом сообщает vostokmedia.ru.

Национальный парк «Земля леопарда» площадью 262 тыс. га был создан на юго-западе Приморского края в 2012 году. Его основной задачей является охрана редчайшего обитателя тайги — дальневосточного леопарда. В настоящее время в дикой природе обитает до 80 особей леопарда, причем около 60 — на территории нацпарка. Также здесь живут около 30 особей амурского тигра.

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