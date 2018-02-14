Войска ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за возросшего риска провокаций с украинской стороны. Об этом «Известиям» рассказали заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Руководство ДНР активизировало ВСУ после того, как на Украине был принят закон о реинтеграции Донбасса. Также причиной стала нестабильная внутренняя ситуация на Украине. На данный момент упреждающие меры по отражению возможного наступления украинских войск уже приняты.

«Это было сделано на опережение. Нам стали известны их планы, поэтому мы решили предупредить противника и приняли превентивные меры. Это предупреждение украинской стороне. Ждем от них ответного хода», — рассказал «Известиям» заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин в разговоре с «Известиями» также отметил, что опасность провокационных действий с украинской стороны сейчас высока. Для этого, по его мнению, существует целый ряд причин, но Донецк готов отразить возможное наступление.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Готовность номер один