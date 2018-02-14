Прямой эфир

Войска ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за возросшего риска провокаций с украинской стороны. Об этом «Известиям» рассказали заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Руководство ДНР активизировало ВСУ после того, как на Украине был принят закон о реинтеграции Донбасса. Также причиной стала нестабильная внутренняя ситуация на Украине. На данный момент упреждающие меры по отражению возможного наступления украинских войск уже приняты.

«Это было сделано на опережение. Нам стали известны их планы, поэтому мы решили предупредить противника и приняли превентивные меры. Это предупреждение украинской стороне. Ждем от них ответного хода», — рассказал «Известиям» заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин в разговоре с «Известиями» также отметил, что опасность провокационных действий с украинской стороны сейчас высока. Для этого, по его мнению, существует целый ряд причин, но Донецк готов отразить возможное наступление.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Готовность номер один

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДНР опровергла заявление Киева о продвижении украинских военных
Версия Прилепина об убийцах Моторолы и Гиви совпала с данными главы ДНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017