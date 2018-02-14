Взрывное устройство 90-х годов найдено на крыше дома в Москве

Причиной объявления угрозы взрыва в жилом доме в Тихвинском переулке в Москве стало обнаружение на крыше тротила и частей взрывного устройства, которые находились там предположительно с 90-х годов прошлого века.

Как сообщает РЕН ТВ, на крыше дома была найдена пачка сигарет с неустановленным веществом внутри. Рядом также находились две пивные банки с тем же веществом, которое вероятнее всего является тротилом. Тротил мог храниться там в течение многих лет, взрывное устройство не было собрано.

Напомним, ранее портал iz.ru сообщил об объявлении угрозы взрыва в жилом доме в Тихвинском переулке в Москве.