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Взрывное устройство 90-х годов найдено на крыше дома в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Причиной объявления угрозы взрыва в жилом доме в Тихвинском переулке в Москве стало обнаружение на крыше тротила и частей взрывного устройства, которые находились там предположительно с 90-х годов прошлого века.

Как сообщает РЕН ТВ, на крыше дома была найдена пачка сигарет с неустановленным веществом внутри. Рядом также находились две пивные банки с тем же веществом, которое вероятнее всего является тротилом. Тротил мог храниться там в течение многих лет, взрывное устройство не было собрано.

Напомним, ранее портал iz.ru сообщил об объявлении угрозы взрыва в жилом доме в Тихвинском переулке в Москве.

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