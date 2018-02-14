Судью уволили на Украине за аресты националистов Евромайдана

Судья Подольского районного суда Киева Наталья Неганова уволена решением Высшего совета правосудия (ВСП) Украины за аресты националистов Евромайдана в 2013 и 2014 годах, сообщило ведомство.

«Основанием привлечения судьи Негановой Н.В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные второй дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей», — говорится в сообщении на сайте ВСП Украины.

ВСП поясняет, что судья Неганова якобы нарушила закон, когда рассматривала ходатайство о заключении под стражу гражданина, участвовавшего в акциях протеста с ноября 2013 года по февраль 2014 года. В сообщении также сказано, что Неганова уволена с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Напомним, госпереворот на Украине начался в ноябре 2013 года с бессрочного митинга на площади Независимости. Противостояние оппозиции и сил правопорядка длилось три месяца, эти события получили название «евромайдан». В ходе тех событий националисты захватили ряд административных зданий в Киеве и создали «отряды самообороны». Многие из националистов использовали различные виды оружия.