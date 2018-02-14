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Организатор двух взрывов в США приговорен к пожизненному заключению

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Фото: TASS/Andy Dean Photography
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Организатор двух взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в 2016 году Ахмад Рахими был приговорен к выплате компенсации и пожизненному заключению. Об этом «РИА Новости» сообщили в прокуратуре.

Вынесение приговора состоялось в федеральном суде Нью-Йорка во вторник, 13 февраля. Сумма компенсации ущерба составила более $562 тыс.

Получивший гражданство США и проживавший в Нью-Джерси уроженец Афганистана обвинялся в использовании оружия массового поражения, а также в организации взрыва в общественном месте и уничтожении имущества путем взрыва.

Также в вину Рахими вменялись использование взрывного устройства для совершения преступления по двум эпизодам и перевозка взрывчатки. Ахмад Рахими не выказал раскаяния в содеянном. Кроме того, он вел пропаганду терроризма среди заключенных.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, по данным агентства The Associated Press, обвиняемый в теракте в Нью-Йорке Ахмад Хан Рахими отрицает свою вину. Всего ему было предъявлено обвинение по восьми пунктам.

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