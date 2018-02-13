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Sputnik договорился о сотрудничестве с палестинским агентством WAFA

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Информационное агентство и радиостанция Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с государственным информационным агентством Палестины WAFA. Торжественная церемония прошла во вторник в Москве в рамках визита палестинского лидера Махмуда Аббаса.

Документ подписали заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и председатель правления WAFA, генеральный куратор официальных органов Палестины, министр Ахмад Ассаф. На мероприятии также присутствовал президент Палестины.

«Подписанное сегодня соглашение — важный этап развития не только партнерской сети Sputnik на Ближнем Востоке, но и межкультурного взаимодействия России и Палестины. Мы надеемся, что обмен контентом и реализация совместных инициатив в рамках нашего партнерства будут эффективными и взаимовыгодными», — отметил Кочетков по итогам встречи.

Как ранее писал портал iz.ru, Аббас в рамках своего визита встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи палестинский лидер заявил, что он отказывается сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию.

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