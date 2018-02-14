Глава МИД Нидерландов ушел в отставку после лжи о Путине

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным, ушел в отставку.

Ранее Зейлстра оказался в центре скандала, после того как признался, что в течение 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Зейлстра даже выдумал слова президента о создании «Великой России». Якобы «новую страну» должны были пополнить Белоруссия, Украина и Прибалтика.