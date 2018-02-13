Утерянный рисунок Климта нашли в шкафу пенсионерки

В Австрии в шкафу пенсионерки обнаружили утерянный рисунок художника Густава Климта — «Двое лежащих».

Женщина много лет незаконно хранила его работу. После ее кончины в декабре 2017 года родственники нашли картину.

Более 60 лет назад владелица «Двоих лежащих» передала рисунок, а также три картины Эгона Шиле в Музей современного искусства в Линце. Когда наследники решили забрать произведения искусства, оказалось, что полотна пропали.

После долгих судебных разбирательств им выплатили компенсацию, превышающую €8 млн.

Теперь найденный рисунок Климта передадут городу Линц, пишет «Газета.ру».