Суд начал процедуру банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — по заявлению ульяновского АО «Спектр-Авиа» начал в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» Арбитражный суд Татарстана, сообщает «РИА Новости».

Заседание по рассмотрению дела о признании авиакомпании банкротом суд назначил на 14 июня 2018 года. Ранее в ходе судебного заседания представитель «ВИМ-Авиа» заявил, что компания готова погасить задолженность, однако этого так и не произошло, сообщает «ТВ Центр».

Размер задолженности перед «Спектр-Авиа» составляет 3,7 млн рублей. Представитель передал суду гарантийное письмо и заявил, что долг будет погашен. Суд предоставил на погашение пять дней, в течение которых денежные средства получены не были.

Ранее портал iz.ru сообщал, что иск одной из структур столичного аэропорта Домодедово к компании «ВИМ-Авиа» на 550,8 млн рублей удовлетворил Арбитражный суд Подмосковья.