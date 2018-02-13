Мост через реку Которосль в Ярославской области реконструируют к маю

Мост через реку Которосль в Ярославской области планируют сдать к маю 2018 года. Об этом было объявлено сегодня, 13 февраля, на заседании комитета областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.

Строительство моста через реку Которосль планируется завершить к маю этого года. Возведение объекта позволит соединить Кировский и Красноперекопский районы области. Пока что на мосту завершены демонтаж конструкций и работы по выносу газопровода, линий энергоснабжения, сетей связи. Реконструкция моста началась еще в 2017 году, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Продолжаются работы по возведению опор русла реки и береговой линии, а также устанавливаются буронабивные сваи. Изначально открыть движение для транспорта на мосту планировалось в марте, но было принято решение о переносе открытия на май.

Финансирование проекта осуществляется из федерального, регионального и местного бюджета. В общей сложности на проведение работ было выделено 642 млн рублей.