МИД Нидерландов временно возглавит министр внешней торговли

Внешнеполитическое ведомство Нидерландов временно возглавит министр внешней торговли Сигрид Кааг, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

По его словам, она будет совмещать две должности, пока не будет выбран новый руководитель министерства иностранных дел, пишет портал TPO.

Как сообщал портал iz.ru, 13 февраля глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку. Незадолго до этого он признался во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным.