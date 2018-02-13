Лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о своей отставке

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об уходе со своего поста. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Берлине.

«Это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ. Это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста», — приводит ТАСС слова немецкого политика.

Вместо Шульца СДПГ выдвинула на должность главы партии руководителя фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на проект коалиционного договора сообщил, что Мартин Шульц может возглавить министерство иностранных дел в новом кабмине Германии.