Более 100 человек в костюмах клоунов в Бразилии задержали за грабеж

Полицейские в Бразилии задержали с поличным около 110 человек в костюмах клоунов, подозреваемых в проведении массового ограбления во время карнавала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

По его данным, инцидент произошел в центральном районе Рио-де-Жанейро. Полиция изъяла у подозреваемых пистолет, патроны и гранату, а также награбленное имущество: пять мобильных телефонов, часы и два кошелька. Задержанные были доставлены в полицейский участок при помощи трех автобусов.

Несмотря на то что грабители попытались замаскироваться с помощью грима и карнавальных костюмов, преступников распознали несколько человек. В результате 10 задержанных были оставлены под стражей.