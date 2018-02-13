Немецкая компания Bayer подала в суд на ФАС из-за сделки с Monsanto

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer подала в Арбитражный суд Москвы иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, иск связан с выдвинутыми службой требованиями к Bayer для осуществления сделки слияния с американской биотехнологической компанией Monsanto.

Для одобрения сделки Bayer необходимо заручиться поддержкой всех ключевых антимонопольных ведомств мира — США, Канады, Европы, стран БРИКС, в том числе России. Концерн в России ведет бизнес, связанный с фармацевтикой и агрохимией.

Артемьев пояснил, что ФАС готова одобрить сделку в обмен на передачу Bayer технологий в области селекции и предоставление доступа к базам данных в сфере цифрового земледелия. Служба считает такие меры необходимыми для поддержания адекватного уровня конкуренции на российском рынке.

«У нас первый суд с ними, они подали иск на той неделе и заявили, что готовы не совершать эту сделку на территории России и вообще отсюда уйдут. Мы надеемся победить в этом суде, как победили Google, Apple и других», — приводит ТАСС слова Артемьева.

Агентство также передает заявление представителя Bayer, в котором говорится, что подача компанией судебного иска в отношении ФАС не отменяет диалога с российской стороной.

«Это процессуальный шаг, который не лишает стороны возможности ведения переговоров с целью достижения взаимовыгодного соглашения для поддержки инновационного развития российского аграрного сектора», — отметил представитель Bayer.