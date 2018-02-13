Более 800 кг осетрины изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

Крупную партию осетрины и черной икры нашли полицейские и сотрудник ФСБ в кузове грузовика на автотрассе Селихино–Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Задержанный перевозил незаконный улов для дальнейшей продажи.

Во время осмотра транспортного средства в кузове было обнаружено более 800 кг рыбы осетровых видов и 8 кг осетровой икры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет колонии. Установлено, что 54-летний мужчина хранил добытую на побережье Николаевского района рыбу в сторожке посреди тайги. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В декабре 2017 года четыре рыбака из Николаевска получили 20 лет колонии в совокупности за незаконную добычу 32 экземпляров калуги и 233 экземпляров амурского осетра общей массой 2,8 т.