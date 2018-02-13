Прямой эфир

Более 800 кг осетрины изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупную партию осетрины и черной икры нашли полицейские и сотрудник ФСБ в кузове грузовика на автотрассе Селихино–Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Задержанный перевозил незаконный улов для дальнейшей продажи.

Во время осмотра транспортного средства в кузове было обнаружено более 800 кг рыбы осетровых видов и 8 кг осетровой икры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет колонии. Установлено, что 54-летний мужчина хранил добытую на побережье Николаевского района рыбу в сторожке посреди тайги. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В декабре 2017 года четыре рыбака из Николаевска получили 20 лет колонии в совокупности за незаконную добычу 32 экземпляров калуги и 233 экземпляров амурского осетра общей массой 2,8 т. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разработана способная за 0,3 секунды отличить браконьера программа
Партию икры и осетрины изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017