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Постпред РФ при ОБСЕ уверен в подписании Порошенко закона по Донбассу

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Президент Украины Петр Порошенко без сомнений подпишет принятый ранее Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Нет сомнений, что Порошенко подпишет закон о реинтеграции Донбасса, это будет колоссальной ошибкой», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада Украины в начале февраля проголосовала против внесенного ранее постановления об отмене закона. В пользу отмены высказались только 37 парламентариев, при этом необходимый минимум — 226 голосов. 

Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». 

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения. 

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса. 

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