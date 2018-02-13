Постпред РФ при ОБСЕ уверен в подписании Порошенко закона по Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко без сомнений подпишет принятый ранее Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Нет сомнений, что Порошенко подпишет закон о реинтеграции Донбасса, это будет колоссальной ошибкой», — приводит его слова «Интерфакс».
Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада Украины в начале февраля проголосовала против внесенного ранее постановления об отмене закона. В пользу отмены высказались только 37 парламентариев, при этом необходимый минимум — 226 голосов.
Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».
Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения.
Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.