Самолеты малой авиации будут использовать в Якутии

Якутия станет базовой площадкой по внедрению новых отечественных самолетов малой авиации. Наиболее адаптированным к условиям эксплуатации в географических и климатических условиях республики является самолет ТВС-2 ДТС, производство которого планируется на базе Улан-Удэнского авиационного завода.

Уникальность самолета подтверждается высокой оценкой летно-технических характеристик с возможностью взлета и посадки с неподготовленных и предельно коротких площадок с низкой плотностью грунта. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Проблема обновления парка малой авиации является острой не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока, где низкая плотность населения, малая интенсивность пассажиропотоков, суровые климатические условия требуют особой спецификации воздушных судов.

Укрупненные центры управления полетами планируется открыть в Якутии, а также в Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге, сообщил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов. Всего таких объектов будет 13. Девять из них уже успешно работают. В Якутии укрупненный центр управления полетами появится в 2019 году.



