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МИД: Нидерланды официально подтвердили отмену визита Зейлстры в Москву

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Нидерланды официально проинформировали Россию об отмене запланированного на эту неделю визита главы МИД этой страны Халбе Зейлстры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИДа в Россию», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал портал iz.ru, во вторник Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным, ушел в отставку. Голландский дипломат оказался в центре скандала после того, как он в течение 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Визит Зейлстры в Москву должен был состояться 14 февраля, в ходе которого планировалось проведение переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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