Прямой эфир

Поветкин занял четвертую строчку в рейтинге WBC после дисквалификации

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC).

В обновленном списке спортсмен из РФ занимает четвертое место, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в Twitter.

Возглавляет рейтинг представитель Великобритании Диллиан Уайт.

В ноябре 2017 года WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина за проваленный допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном.

Как сообщал портал iz.ru, 31 марта на ринге в Кардиффе россиянин встретится с британцем Дэвидом Прайсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мейвезер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА
Боксера Мохаммеда Али уличили в допинге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017