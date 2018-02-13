Поветкин занял четвертую строчку в рейтинге WBC после дисквалификации
Российский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC).
В обновленном списке спортсмен из РФ занимает четвертое место, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в Twitter.
Возглавляет рейтинг представитель Великобритании Диллиан Уайт.
В ноябре 2017 года WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина за проваленный допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном.
Как сообщал портал iz.ru, 31 марта на ринге в Кардиффе россиянин встретится с британцем Дэвидом Прайсом.