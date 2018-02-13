Банда лжезастройщиков осуждена в Краснодаре

Суд в Краснодаре вынес приговор по делу банды лжезастройщиков, обманувшей 68 дольщиков на 95 млн рублей. В зависимости от роли каждого осужденным назначены наказания на срок от 4,5 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафы от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Три года злоумышленники продавали дешевые несуществующие квартиры, оформляя поддельные договоры долевого участия и выдавая ключи от квартир, принадлежащих другим людям. Низкую цену покупателям объясняли предоставлением застройщиком администрации квартир в качестве вознаграждения за выданные разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, россияне с 1 июля смогут заключать договор участия в долевом строительстве с использованием счетов-эскроу, откуда застройщики не смогут забрать их, а также можно будет использовать механизм привлечения денег застройщиком напрямую.