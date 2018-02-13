ЦРУ: ядерная программа КНДР не изменилась вопреки событиям на ОИ

Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что стратегический план КНДР по развитию ядерной программы не изменился, несмотря на «потепление» отношений между Северной и Южной Кореей на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Соответствующее заявление Помпео сделал во вторник на слушаниях в сенате.

«Американцы должны помнить, что (сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына) Ким Ё Чжон является главой отдела пропаганды и образования и нет никаких свидетельств для того, чтобы предположить изменение стратегических планов Ким Чен Ына и его намерений по обретению ядерных возможностей для создания угрозы США», — приводит ТАСС слова главы ЦРУ.

По словам Помпео, США продолжат оказывать максимальное давление на Пхеньян, выступая за мирное решение ситуации.

Как сообщал портал iz.ru президент Южной Кореи Мун Чже Ин и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пожали друг другу руки на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.