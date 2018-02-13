Глава МИД Нидерландов после признания во лжи подал в отставку

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным, ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Зейлстра оказался в центре скандала, после того как признался, что в течение 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Дипломат заявлял, что, будучи в 2006 году в качестве сотрудника нефтегазовой компании Shell на встрече российского главы с представителями международного бизнеса, он слышал от Путина слова о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».

На 14 февраля был запланирован визит дипломата в Москву. Зейлстра должен был провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.