Снегопад спровоцировал аварию в Челябинской области

Снегопад спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, на трассе Миасс–Карабаш–Кыштым в Челябинской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Авария произошла вчера днем, 12 февраля, в районе 17:00, на 44-м км дороги Миасс–Карабаш–Кыштым. Автомобиль УАЗ-3303 двигался по трассе в условиях снегопада, когда водитель, 48-летний житель Кыштыма, потерял управление над автомобилем. После чего автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся в кювет, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира «УАЗа» получили различные телесные травмы. После осмотра медицинскими работниками пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция региона напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, особенно при неблагоприятных погодных условиях.