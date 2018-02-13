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Экс-глава Shell рассказал о своей встрече на даче Путина в 2006 году

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Фото: commons.wikimedia.org
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Экс-глава нидерландско-британской нефтегазовой компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что это он рассказал главе МИД Нидерландов Халбе Зейлстре историю о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. По словам предпринимателя, именно он встречался с Путиным, а не Зейлстра, сообщает голландская газета «Фолкскрант».

Ван дер Вир подчеркнул, что после этого между ним и главой МИД Нидерландов состоялся разговор на эту тему, однако глава внешнеполитического ведомства мог неправильно его воспринять.

«Исторически Великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия», — написал ван дер Вир в письме к изданию, сообщает телеканал RT.

При этом бывший директор Shell отметил, что у него не было цели интерпретировать слова Путина «в агрессивном смысле».

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Он также приписал Путину слова о создании «Великой России», куда якобы должны были войти такие Белоруссия, Украина и страны Прибалтики. За свой поступок голландский дипломат получил лишь выговор от премьер-министра.

 

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