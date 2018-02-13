Япония организует туры для школьников в район Курильских островов

Правительство Японии планирует на государственные средства проводить ознакомительные туры для учителей и школьников в районы, прилегающие к южной части Курил, чтобы поддерживать общественный интерес к претензиям Токио на эти острова. Об этом сообщили в штабе по проведению политики в отношении северных территорий при канцелярии кабинета министров со ссылкой на ТАСС.

В частности, это будут поездки в город Немуро на крайней северо-восточной оконечности Хоккайдо, откуда в хорошую погоду южная часть Курил видна невооруженным глазом. В планах также морские туры, позволяющие на судне поближе подходить к островам, не покидая японской зоны контроля, передает ИА SakhalinMedia.

Как писал портал iz.ru, на Курилах скорость мобильного интернета будет увеличена почти в два раза. Власти Сахалина и операторы сотовой связи реализовали проект по обеспечению связью третьего поколения островов Парамушир, Итуруп и Шикотан. Мобильный доступ к интернету получили жители Южно-Курильска, Северо-Курильска, Горячего Пляжа, Лагунного, Крабозаводского, Малокурильского и Курильска.

Ранее правительство России в три раза сократило финансирование ФЦП по развитию Курильских островов, рассчитанную на 2016–2025 годы. Вместо 6,7 млрд рублей в 2018 году острова получат 2,12 млрд рублей. Эти средства предназначены для расширения средств связи и создания центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах.