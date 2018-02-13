Эрмитаж отказался от установки резиновой скульптуры Микки-Мауса

Дирекция музея Эрмитаж отказалась от идеи установки резиновой статуи Микки-Мауса во дворе Зимнего дворца. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

«Это не памятник Микки-Маусу — надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки-Мауса», — приводит его слова телерадиокомпания «Мир».

Скульптура работы американского художника Брайана Донелли, известного как KAWS, выполнена из черной резины и называется «Последние дни». Изначально ее планировали установить во дворе Зимнего дворца в рамках проекта «Скульптура во дворе», однако позже решение музея изменилось. Пиотровский напомнил, что во дворе Эрмитажа ежегодно устанавливают один объект современного искусства. Так, в 2018 году там мог появиться знаменитый мультипликационный герой от Disney, однако после обсуждений был выбран другой вариант — работа итальянского скульптора Джузеппе Пенони «Идеи из камня — 1372 кг света». Она представляет собой дерево, на котором находятся камни.