Президент Египта и глава СВР Нарышкин обсудили борьбу с терроризмом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным борьбу с терроризмом.

Во время переговоров в Каире глава государства обратил особое внимание гостя из РФ на необходимость объединения международных усилий для противостояния этой угрозе.

Двусторонние отношения и укрепление сотрудничества стран в сфере безопасности также были в центре внимания.

Кроме того, ас-Сиси и Нарышкин обсудили конфликты на Ближнем Востоке. Президент Египта отметил, что для урегулирования какого-либа кризиса необходимо искать политические пути решения проблемы, учитывая важность сохранения суверенитета и территориальной целостности государств, передает «РИА Новости».