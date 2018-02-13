Новым начальником МУРа назначен генерал Кузьмин

Новым начальником Московского уголовного розыска (МУР) назначен генерал Сергей Кузьмин.

«Указом президента РФ на должность заместителя начальника полиции ГУМВД по Москве — начальника Управления уголовного розыска назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин», — говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного ГУМВД России.

В октябре 2016 года он был назначен на должность заместителя главы ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Ранее Кузьмин работал в Московском уголовном розыске и занимался расследованием преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ.