В Вене расследуют похищение трехлетней российской девочки

Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи в Вене 3-летнего ребенка. За 2 месяца европейские правоохранители

не смогли выйти на след преступников. Посольство РФ запросило информацию о расследовании похищения.

Девочка и ее мать Алена Павленко – из России, отец – гражданин Ливана. Мужчина мог отправиться с дочкой на Ближний Восток. Кроме того, есть данные, что няня ребенка могла быть в сговоре с отцом.

Следователи рассматривают все версии произошедшего.

Алена Павленко собиралась разводиться с супругом. Женщина подозревала, что муж примкнул к экстремистам. Алена утверждает, что нашла в документах супруга бумаги запрещенной в РФ ИГИЛ.

Маленькая Ева – инвалид, в Австрию мама привезла её на лечение. Без операций девочке с каждым днем становится хуже.