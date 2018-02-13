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Грызлов: РФ затронет вопрос о нарушениях перемирия украинскими силовиками

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Россия на заседании Контактной группы в Минске затронет вопрос о систематических нарушениях режима прекращения огня украинскими силовиками в Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Завтра на встрече Контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями Минских соглашений и режима прекращения огня… О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо — секретарь СНБО Украины», — приводит слова Грызлова ТАСС.

Он отметил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов своим заявлением об улучшении позиций украинских военных в Донбассе «фактически признал, что вооруженные силы Украины постоянно пытаются продвинуться за линию разграничения».

Ранее Турчинов заявил, что подразделения ВСУ Украины в Донбассе продвинулись на 10 и более км, улучшив свои позиции возле линии разграничения. Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин эту информацию опроверг.

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