Президент Кипра назначил новое правительство

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, который недавно был переизбран на пост главы государства, назначил новое правительство.

Министерство иностранных дел страны возглавит нынешний представитель кабмина Никос Христодулидис. На этом посту его сменит Продромос Продрому.

Адвокат Саввас Ангелидис займет пост главы минобороны. Руководить министерством образования будет нынешний сотрудник ведомства Костас Хамбьяурис. Представитель бизнес-сообщества Константинос возглавит минздрав.

Свои посты сохранили: министр энергетики, промышленности, торговли и туризма Республики Кипр, глава минфина, министр внутренних дел, руководитель минюста, а также министр труда.